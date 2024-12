Ilgiorno.it - Autostrada A4, incidente tra Palazzolo e Segrate: grave un uomo. Lunghe code in direzione Milano

Bergamo, 16 dicembre 2024 – Nove chilometri di coda sullaA4 train, per unavvenuto attorno alle 16.30. Un’automobile e un camion si sono violentemente scontrati. Il conducente della vettura, undi 54 anni, è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per i traumi subiti al bacino e al torace. Sul posto due ambulanze e l’elisoccorso, oltre alla Polizia Stradale che dovrà stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto Inevitabili le ripercussioni sul traffico che scorre su una sola corsia. La Società Autostrade consiglia di uscire a Ponte Oglio e di rientrare a Bergamo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. “A chi viaggia indi– si legge sul sito di Autodtrade – consigliamo di prendere la A35 Bre-Be-Mi e la A58 tangenziale est esterna diverso Torino”.