A Galleria Toledo proiezione de a valigia messicana (The Mexican Suitcase) di Trisha Ziff

Leggi su Ildenaro.it

Martedì : ade a(The) di. Introducono la curatrice specializzata in fotografia contemporanea e lo storico .La vicenda – incredibile – delle tre scatole scomparse all’inizio della Seconda Guerra Mondiale è una testimonianza straordinaria di coraggio e memoria. Contenevano oltre 4.500 foto della Guerra Civile Spagnola – scattate dai fotografi Robert Capa, Gerda Taro e David Seymour– e 126 rullini che, dopo essere stati sottratti dallo studio di Capa a Parigi, giunsero in Messico grazie all’intervento di Imre “Csiki” Weiss. Lafu custodita dal generale messicano Aguilar, e fu tenuta al sicuro per decenni. Il viaggio di questi negativi racconta non solo il ruolo del Messico nell’accogliere i rifugiati spagnoli, ma anche la lotta di Capa, Taro e Seymour nel documentare la guerra con passione e umanità.