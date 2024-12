Lanazione.it - A Firenze il 17 dicembre l'anteprima del film 'Emilio Lussu, il processo'

Leggi su Lanazione.it

, 162024 – Il 17alle ore 17 alla Fondazione Circolo Rosselli, in via degli Alfani 101r a, ci sarà l'del, il' di Gianluca Medas. Ilè prodotto da Massimo Casula per Zenae Nicola Mennuni per Nicals: ripercorre una tappa fondamentale della vita diLusso, ilper l'omicidio del giovane fascista Porrà avvenuto il 31 ottobre 1926. “Il 2025 è anche l’anno del cinquantesimo della scomparsa di, il grande politico e scrittore sardo – ha dichiarato il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini -. L’azione politica diè stata strettamente legata a quella di Carlo Rosselli, e nel secondo dopoguerra il politico sardo partecipò in varie occasioni alle vicende del PdA fiorentino e toscano e la Fondazione Circolo Rosselli ha voluto partecipare a queste celebrazioni.