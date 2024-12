Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, è settebello: colpo anche a Firenze, il girone d’andata si chiude in bellezza

Sette vittorie, sei sconfitte, 21 punti in 13 partite, un posto nella metà superiore della classifica. Ildelsinel migliore dei modi, con una vittoria preziosissima a, in casa de Il Bisonte, nella giornata del ritorno da ex di coach Carlo Parisi.La classifica diceva già prima dell’inizio della giornata cheaveva già raggiunto il primo, inaspettato obiettivo, quello della qualificazione ai Quarti di Coppa Italia, e dunque l’ultima di andata ha assunto il valore di un match da giocare a mente libera. E le rossoblù si sono regalate l’ennesima vittoria. Con la legge dell’ex, quella di un’inarrestabile Cese Montalvo.Il primo set è scivolato nelle mani dialle battute finali, quandoha sprecato l’occasione perre e si è fatta scavalcare dalle padrone di casa che hanno chiuso ai vantaggi (26-24).