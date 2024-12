Liberoquotidiano.it - Vera difesa europea e libero mercato: cosa c'è dietro la ricetta Mattarella

Nel discorso di fine anno agli ambasciatori, Sergioparla contro i dazi e fa un'accoratadel, della Nato e del multilateralismo. Ricorda che nell'anno in corso «si sono svolte circa 60 elezioni generali» e che ci sono 56 conflitti in atto in tutto il globo, «il numero più alto dal tempo della Seconda guerra mondiale», per far capire gli enormi cambiamenti che stanno avvenendo. Non cita Donald Trump (come non cita altri leader), ma è evidente che alcuni di questi cambiamenti sono personificati dal prossimo presidente degli Stati Uniti. Invita quindi l'Italia e l'Europa a prepararsi all'impatto. Proseguendo su alcune strade già imboccate, come quella, che guarda all'Africa, del Piano Mattei (forse l'iniziativa del governo che il capo dello Stato cita più spesso e con più piacere), ed evitando di prenderne altre, come quelle che portano all'isolamento e al protezionismo.