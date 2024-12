Ilrestodelcarlino.it - Utero, una giornata di prevenzione. Porte aperte nei consultori dell’Ast

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le operatrici dell’unità operativa di screening, insieme alle ostetriche deicoordinate da Valeria Libbi, hanno organizzato per mercoledì 18 unanegli ospedali di Ascoli e San Benedetto (ore 9-18), ad accesso libero, per dare la possibilità alle donne dai 15 ai 64 anni di sottoporre gratuitamente, a seconda dell’età, al Pap test e all’Hpv test. "Lo slogan di questa iniziativa – dice la responsabile dell’Uosd screening, Romina Fani – potrebbe essere: questo Natale scegli laginecologica come regalo di vita. Questa, che abbiamo deciso di organizzare prima delle festività, rappresenta un’altra occasione per le donne per prendersi cura della propria salute". L’Hpv test, rivolto alle donne dai 30 ai 64 anni e offerto gratuitamente dal servizio sanitario ogni 5 anni, è un esame di laboratorio per la ricerca del papilloma virus, ed è fondamentale per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’in quanto individua la presenza del genoma virale (Dna) all’interno delle cellule del collo dell’