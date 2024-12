Quotidiano.net - Svolta in Corea del Sud. Destituito il presidente. E nelle piazze si fa festa

Leggi su Quotidiano.net

Brunelli "Noi siamo il popolo", grida l’immensa folla che ha riempito le strade di Seul dopo il voto di impeachment con il quale ladel Sud manda a casa ilYoon Suk-yeol. Sono centinaia di migliaia, fra di loro studenti e pensionati, giovani madri con tanto di carrozzine, padri con i figli sulle spalle. "Oggi siamo veramente uniti, come una vera nazione", dice Yun, studentessa di 21 anni, con voce oramai roca a causa degli slogan gridati davanti alla sede del parlamento. Un momento di coesione, come accade di rado indel Sud: il paese è compatto contro Yoon, persino una dozzina di parlamentari del partito di governo, il People Power Party, ha votato per la messa in stato d’accusa del capo dello Stato, dopo la fumata nera di sabato scorso. Complessivamente, su 300 deputati, sono stati 204 a dire sì all’impeachment: insomma, dopo 950 giorni, la presidenza di Yoon viene sepolta a furor di popolo.