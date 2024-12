Quotidiano.net - Spiragli a Gaza. Hamas: tregua entro l’anno. Tensione in Cisgiordania

La disponibilità dell’Autorità nazionale palestinese a riassumere il controllo della Striscia diè stata confermata dal presidente Abu Mazen nei suoi colloqui a Roma con la premier Giorgia Meloni. Ma perché ciò avvenga – ha aggiunto, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Wafa – è necessario che "sia applicata la risoluzione 2.735 del Consiglio di sicurezza che prevede un cessate il fuoco, il ritiro completo delle forze israeliane dae facilitazioni per l’ingresso di aiuti umanitari". In parallelo anche un esponente anonimo diha informato il giornale saudita a-Sharq che "ci sono progressi tangibili" nei colloqui per un accordo sul cessate il fuoco, che potrebbe essere raggiunto "la fine del" sempre che – ha avvertito la stessa fonte –, Trump riesca ad impedire manovre di ostruzionismo da parte di Benyamin Netanyahu.