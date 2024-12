.com - Serie C femminile / La Jesina Aurora viene riacciuffata nel finale: a Vicenza finisce 1-1

Leggi su .com

Ottima prestazione delle leoncelle, che vanno vicine alla vittoria sull’ostico campo del. Per le jesine a segno Costadura su rigore a fine primo tempo e per le vicentine Vogli allo scadere: la cronaca e il tabellino della gara, 15 dicembre 2024 – Laera chiamata a dare continuità alle sue ottime precedenti prestazioni in campo e, nonostante un avversario di livello, si può dire che abbia risposto alla grande. Nel recupero della settimana giornatainfatti 1-1 tra.La sfida, precedentemente in programma per domenica 20 ottobre, era stata rinviata a causa dell’alluvione che aveva colpito il Centro-Nord Italia, città dicompresa.Una bella prestazione delle leoncelle, attente in fase difensiva ed efficaci nel colpire la difesa delle venete una volta recuperata palla, che sfiorano il colpaccio su un campo molto difficile come il Comunale di, confermando l’ottimo periodo di forma delle biancorosse di mister Casaccia.