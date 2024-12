Ilgiorno.it - Petizione sulle nuove rotte. Il Piemonte si mobilita: "Rivediamo i percorsi"

Avviata dal comitato Aerei Varallo Pombia la campagna di raccolta firme per chiedere "la riammissione degli enti localisi nella commissione aeroportuale di Malpensa e la revisione delledi decollo che interessano i comuni dell’Ovest Ticino". Nella mattinata di ieri, al mercato di Varallo Pombia, il primo appuntamento con l’avvio della. "È fondamentale che gli enti localisi abbiano voce in capitolo nella commissione aeroportuale", spiegano i promotori. In particolare l’attenzione è rivolta alleche sono state oggetto della sperimentazione avviata a Malpensa il 18 aprile e conclusa il 30 settembre: i dati di Arpahanno rilevato l’aumento di disagi su alcuni comuni. Per il comitato di Varallo Pombia è dunque necessario "rivedere lein decollo che interessano i Comuni dell’Ovest Ticino, per minimizzare l’impatto ambientale e acusticocomunità locali.