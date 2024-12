Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo fosse il long Covid, invece avevo un batterio mangia-carne che stava divorando i miei organi interni. Sono stata a un passo dalla morte”: il racconto di Sam Lewis dopo 6 mesi di terapia intensiva

“Ero a un, il mio corpo era gonfio, sembravo incinta di otto”. Con queste parole, Sam, 38 anni, mamma di tre figli, racconta al Daily Mail il suo incubo: una malattia causata da unche legli” e che i medici avevano inizialmente scambiato per. La patologia, una pancreatite necrotizzante, ha devastato il suosmo, costringendola a reimparare a camminare e a convivere con cambiamenti drastici nella sua vita quotidiana.Tutto è iniziato nel 2021, con dolori al petto che Sam, un’animatrice per bambini di Bournemouth, aveva attribuito allo stress. Una mattina, mentre preparava i figli per andare a scuola, ha avvertito dolori al petto.una visita dal medico, le èdiagnosticata una costocondrite (infiammazione dello sterno), per la quale lestati prescritti antidolorifici.