Nuoto Mondiali vasca corta Budapest 2024 | Morini e Mora in finale avanzano le due staffette 4×100 miste

In archivio la sessione mattutina deidiindi, giunta alla sesta e ultima giornata. Tanti azzurri innella mattinata in Ungheria con l’obiettivo di qualificarsi per le finali e giocarsi una medaglia. Ecco cos’è successo e quanti pass per l’atto conclusivo ha staccato l’Italia (su 8 a disposizione).TUTTI GLI ITALIANI IN GARAIL CALENDARIO COMPLETO200 stile donneSofiachiude la sua batteria in terza posizione, nuotando in 1:54.29, ed entra incon l’ultimo crono disponibile. E’ la prima delle escluse invece l’altra azzurra, Giulia D’Innocenzo, che resta fuori dallaper soli 12 centesimi. Il miglior tempo in assoluto lo mette a referto l’americana Weinstein: il suo 1:52.51 è anche il record del mondo giovanile. A tallonarla ci sono la canadese Harvey e le australiane Pallister e Neale.