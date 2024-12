Lapresse.it - Migranti, barcone si ribalta al largo di Creta: il video dei soccorsi in mare

Leggi su Lapresse.it

Almeno cinque persone sono state trovate morte e decine sono ancora disperse dopo che un gommone che trasportavasi è rovesciato aldella costa meridionale di. Secondo le autorità greche, 39 sono state tratte in salvo mentre proseguono le operazioni di ricerca. Un filmato diffuso dalla marina ellenica mostra un bambino che viene soccorso e portato in elicottero. Le forze dell’ordine hanno dichiarato di aver “partecipato a un’operazione di salvataggio su larga scala nella zona dia 12,5 miglia nautiche a sud-ovest di Gavdos, dove è stata recuperata una persona”, poi “trasferita all’ospedale generale di La Canea”. EDITORIAL USE ONLY, NO ARCHIVE