Oasport.it - LIVE Trento-Sada Cruzeiro 1-1, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: 25-20, Michieletto trascina l’Itas nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Diagonale di Vaccari che gioca con il muro di Pellacani che era leggermente in ritardo.3-2 Pallonetto perfetto diche sorprende la difesa avversaria. Il pallone cade incontrastato sulla linea dei 3 metri,2-2 Diagonale vincente di Vaccari che ha vita facile sul muro ad 1 di Garcia.2-1 Primo tempo vincente di Flavio. Il centrale brasiliano sta attaccando molto bene, anche se non ha ancora trovato feeling a muro.1-1 Si ferma in rete il servizio di Lavia.1-0 MONSTER BLOCK!!! Garcia sbarra la strada ad Otavio.TERZO SET19.44 Il miglior realizzatore di questo match ècon 13 punti di cui 8 nelset.19.43 Ottimoset da parte diaiutata dall’ingresso di Garcia al posto di Rychlicki. Il numero 10 delTrentino ha servito molto bene con 1 ace e sporcando molto la ricezione avversaria.