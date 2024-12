Lacrime scommesse e milioni di visualizzazioni | chi è Lily Phillips la star di Only Fans che ha dormito con 100 uomini in 24 ore

Leggi su Open.online

I Slept With 100 Men in One Day è stato postato su YouTube appena una settimana fa e si trova già sulla soglia delle 4di. La storia è quella di, 23 anni,di, che è andata a letto con 100in sole 24 ore per raccogliere materiale per il suo profilo da 36mila follower, che nell’ultimo anno ha fruttato oltre 2di sterline. Il tutto sarebbe avvenuto lo scorso ottobre a Londra in un AirBnb con due camere da letto a disposizione, i partecipanti, accolti uno alla volta dalla ragazza con un breve colloquio, avevano a disposizione due minuti. Chiara la pioggia di polemiche seguite alla diffusione della notizia. Perfino Kassidie ??Kosa, altra big della piattaforma, avrebbe condannato il progetto, scongiurando qualsiasi emulazione del gesto.