La Corelli e Jacopo Rivani. Sarà un inno alla gioia

Brisighella si prepara ad accogliere il concerto di punta del cartellone di ’Beethoven Mania’ de La: una stagione, quella firmata dal direttore artistico e musicale, che ha registrato il tutto esaurito ad ogni singolo appuntamento. Per accontentare le esigenze produttive e l’alta affluenza di pubblico, la ’Nona Sinfonia’, in programma per oggi, verrà eseguita in orario serale (alle ore 21) presso la Chiesa dell’Osservanza, invece che nell’ormai consueta location del foyer del teatro Pedrini. La sinfoniaproposta nella riduzione originale firmata da Damiano Drei per l’Orchestra La, guidata da. Nel cast vocale Jennifer Turri, soprano, Leonora Sofia, mezzosoprano, Alessandro Fiocchetti, tenore, e Andrea Jin Chen, baritono. Il coro è il Kairos Vox di Castelfranco Veneto, diretto da Alberto Pelosin.