Intergalactic: The Heretic Prophet, i fan potrebbero aver svelato parte del cast stellare del gioco

L’annuncio di: The, la nuova esclusiva PS5 di Naughty Dog, ha rappresentato uno dei momenti più importanti dei The Game Awards 2024, con i fan che non hanno perso tempo ed hanno immediatamente analizzato il trailer del, scoprendodeldel nuovo titolo diretto diretto da Neil Druckmann.Come abbiamo visto nel trailer di annuncio, The Herecticvede come protagonista Jordan A. Mun, una cacciatrice di taglie interpretata da Tati Gabrielle (attrice presente ne Le terrificanti avventure di Sabrina e The 100), mentre Kumail Nanjiani (Eternals) interpreterà Colin Graves, uno dei bersagli principali della trama.Ma come segnalato da IGN USA, alcuni fan hanno prontamente scovato una foto nel video di presentazione di: The Hertic Prohet raffigurante buonadeldel titolo.