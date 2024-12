Thesocialpost.it - Incendio nel Vercellese: crolla il tetto, in 50 evacuati da una festa

Un violentoè scoppiato nella tarda serata di ieri durante unaper un diciottesimo compleanno in un casale situato nella tenuta Castelletto, nel. La struttura, posizionata lungo la provinciale 04 vicino al comune di Caresana, è nota come una delle location più apprezzate per eventi e ricevimenti. Al momento dell’, erano presenti circa cinquanta invitati, che stavano partecipando alla. Le fiamme, partite dalla canna fumaria, si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’interoche è successivamenteto. Fortunatamente, tutti i partecipanti sono rimasti illesi, grazie all’evacuazione tempestiva effettuata prima che la situazione peggiorasse.Sul luogo del disastro sono intervenuti i Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli, coadiuvati da squadre del distaccamento di Casale Monferrato (Alessandria) e dai volontari di Santhià.