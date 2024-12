I campioni e la tavola | CR7 e il bachalau Djokovic e la spirulina Il vizio di SuperPecco

Leggi su Sportface.it

I fuoriclasse e la loro passione per la cucina: da Ronaldo a, passando per Pecco Bagnaia ed altri divi dello sportInvita il campione a cena e vedi l’effetto che fa. Il rapporto tra le star dello sport di ieri e di oggi e la cucina è uno degli aspetti che più di tutto incuriosisce i fan. Una sorta di gossip culinario che intriga quasi oltre quello di coppia.Da Haaland a Mbappé, da Cristiano Ronaldo a Messi, da Jasmine Paolini a Michael Phelps. Pensate anche a quale simbologia lega da sempre l’evento sportivo e certi alimenti. Non c’è niente di più iconico di un hot dog durante una partita di baseball negli States. Fish and chips sono le compagne inseparabili dei match di Premier League, così come le tapas sono il must per le partite di Liga in Spagna. In Italia non c’è match di Serie A davanti alla tv senza la pizza.