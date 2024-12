Ilgiorno.it - Folli saluta il Consorzio Et: "All’agricoltura devo tutto". Villoresi, cambio al vertice

"Dovevo molto al mondo dell’agricoltura, che mi ha dato un posto di lavoro per 40 anni come operatore della Coldiretti e mi ha permesso di fare una significativa carriera politica. Penso di averlo ripagato consegnando loro, dopo 20 anni, untra i più qualificati nel mondo della bonifica e dell’irrigazione". Lo dice Alessandro, 81 anni a febbraio, che nei giorni scorsi ha formalizzato il passaggio del testimone della presidenza delEtad Alessandro Rota, negli ultimi anni il suo vice. Aveva da poco concluso la sua esperienza come consigliere regionale, quando l’allora presidente Formigoni lo chiamò e gli chiese se voleva assumere la guida del. "In quei giorni qualcuno mi disse “Dai, prendilo e fagli un ben funerale“. Ma non è mai stata una mia abitudine organizzare esequie – dice -.