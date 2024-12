Anteprima24.it - Visite agli indigenti e bisognosi, inaugurato il nuovo poliambulatorio

Tempo di lettura: 2 minutiE’ statoquesta mattina dalla Misericordia di Avellino undedicato a. Il tutto dopo la solenne “Vestizione dei confratelli” della Misericordia presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria. Ambulatori dedicati alla memoria del dottor Antonio Corbo, Primario di Neurologia e al dottor Gennaro Bellizzi, Primario di Cardiologia presso l’Ospedale di Ariano. Dopo la celebrazione religiosa c’è stata la benedizione di nuovi automezzi, tre ambulanze e due furgoni per disabili. Imprenditori, Us Avellino, Avellino Basket capofila della raccolta fondi per l’acquisto di tale mezzi.“Oggi Avellino può contare su un rinnovato, più efficiente e performante, al servizio di tutta la nostra comunità – scrive il sindaco di Avellino, Laura Nargi – Un ringraziamento di cuore va alla Misericordia di Avellino, punto di riferimento per tutta la città, e ai tanti volontari che sono sempre al fianco deglie deie che, con spirito di servizio e con grande sacrificio e altruismo, intervengono su tutto il territorio.