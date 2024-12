Lanazione.it - Via il deposito Eni da Calenzano? “Costerebbe centinaia di milioni. E siamo dipendenti dall’energia”

Firenze, 14 dicembre 2024 – La domanda sta iniziando a rimbalzare. Sia nella testa degli addetti ai lavori che in quella della politica: Firenze può fare a meno del maxiEni di? E quantoil trasferimento? Dare una risposta è tutt’altro che semplice. Nei 170mila metri quadri di stabilimento Eni stocca mediamente 160mila tonnellate di carburante che danno energia a mezza regione. Fra gli idrocarburi c’è anche, per capirsi, il jet fuel necessario per far viaggiare gli oltre 3di passeggeri che ogni anno passano dall’aeroporto fiorentino di Peretola. E, lo stesso, contribuisce praticamente all’80% del fabbisogno di energia ’liquida’ di Firenze. A provare a dare una risposta è un ex dirigente Eni, oggi in pensione con alle spalle quasi 40 anni di esperienza, Francesco Franchi.