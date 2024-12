Ilgiorno.it - Travolta mentre attraversava. Condannato l’automobilista

Era stata investita e uccisa a pochi passi da casa. Un’auto l’avevastava attraversando portando a mano la sua bicicletta. Per la morte di una donna di 63 anni, rimasta vittima dell’incidente avvenuto nella serata del 2 novembre 2022 a Bernareggio, è arrivata la condanna per il conducente della vettura. La giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Silvia Pansini ha inflitto nel processo con il rito abbreviato la pena di 1 anno di reclusione per omicidio stradale a un marocchino di 64 anni, A.E.A., alla guida dell’auto che ha spezzato la vita alla 63enne bernareggese. Il rappresentante della pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 20 mesi per l’imputato, ma la giudice ha deciso per una pena minore sulla base di motivazioni che non sono state ancora rese note.