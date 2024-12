Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-12-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dall’appia all’Anagnina in corso un corteo in centro che partito da Piazzale del verano si sta dirigendo verso piazzale Flaminio al momento chiusi il sottovia Ignazio Guidi Corso d’Italia viale del Muro Torto nelle due direzioni inevitabili ripercussioni ilin tutta la zona rallentamenti e code nell’area circostante Piazza di Santa Maria Maggiore dove sta per arrivare il corteo della terza edizione del presepe vivente dial momento la piazza è chiusa e per migliorare l’accesso alle vie del centro storico in servizio anche quest’anno le due linee bus e circolari gratis free uno è freddo la prima parte da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto è fermata e strategica per medio è lungo tutto il percorso le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 ed una frequenza di 13 minuti mi ricordo infine che fino al 6 gennaio le ZTL del centro storico e Tridente sono attive dalle 6:30 alle 20 tutti i giorni inclusi il sabato e di festivi ad eccezione del 25 dicembre i dettagli di queste altre notizie sono come sempre sul sito