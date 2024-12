Game-experience.it - The Game Awards 2024 è stata l’edizione più vista di sempre

I Thesono riusciti ad imporsi comepiùdi, superando addirittura i 4 milioni di spettatori simultanei.Insider Gaming ha riportato che lo show condotto da Geoff Keighley è stato in grado di raggiungere il numero più alto di spettatori in contemporanea, facendo di conseguenza meglio di qualsiasi altra iterazione nella storia dei TGA.I dati raccolti da Streams Charts hanno rivelato che i Thedi quest’anno sono statipiù seguita di, riuscendo a superare i quattro milioni di spettatori simultanei. Questa crescita, importante, èovviamente favorita da co-streamer e watch party. Di conseguenza i dati in questione non si limitano allo stream ufficiale.I Thehanno incluso non pochi annunci meritevoli di attenzioni, tra i quali non possiamo che citare The Witcher 4, il nuovo gioco di Naughty Dog (Intergalactic: The Heretic Prophet), il nuovo capitolo di Virtua Fighter, Borderlands 4, Mafia: The Old Country.