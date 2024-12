Sport.periodicodaily.com - Salernitana vs Juve Stabia: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il derby campano mette di fronte i granata che vogliono uscire velocemente dalle zone calde della classifica, e le Vespe che stazionano stabilmente in zona play-off.vssi giocherà domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17.15 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI granata sono ancora alle presi con grossi problemi che li vedono in quart’ultima posizione. Qualche segnale di ripresa si è visto nelle ultime due partite, contro la Carrarese vinta per 4-1, e nel pareggio di Modena. Quattro punti che non bastano per togliersi dalle sabbie mobili della classifica, motivo per cui il derby non deve essere fallito.Diverso il discorso per gli stabiesi che staziona da diverso tempo in zona playoff, risultato sorprendente per essere neopromossi.