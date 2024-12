Oasport.it - Pagelle discesa Beaver Creek: Goggia convince, bottino magro per Brignone, Gut favorita per la generale

Leggi su Oasport.it

FEMMINILE2024Cornelia Huetter, 9: non è stata la migliore in nessuno degli intertempi. Ha vinto con la costanza: solidissima sia nei curvoni tecnici del ripido sia nella pura scorrevolezza. A 32 anni l’austriaca sta vivendo di gran lunga la fase migliore della carriera e potrebbe diventare una mina vagante anche per la classifica, se consideriamo che il superG è la sua specialità preferita e già domani potrebbe andare a caccia del bis. Certo, le manca una terza disciplina.Sofia, 8,5: non è da tutti rientrare dopo un grave infortunio ed essere subito lì a giocarsi la vittoria, peraltro sfiorata per soli 16 centesimi. In termini di velocità pura e scorrevolezza ci siamo: il feeling con i materiali è già ottimo. Sul ripido la bergamasca non è dispiaciuta, ma è apparsa a tratti guardinga, anche a causa della lunga inattività.