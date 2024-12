Sport.quotidiano.net - Luigi Serafini: il gigante di Casinalbo che ha segnato la storia della Virtus Bologna

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ha giocato persino ai Pra’ di Cereglio. Impossibile non notarlo, perché lui arriva sulla 500 alla quale ha tolto il sedile anteriore. Si accomoda dietro e la testa spunta ben oltre la capote. Non è un vezzo ma, piuttosto, una necessità. Anche perché Gigione era alto 210 centimetri. Gigione, lo avrete capito, è, ildi, che ha costruito la sua carriera all’ombra delle Due Torri. Nato nel Modenese, il 17 giugno 1951, Gigione resta indal 1968 al 1977 con 229 presenze e 2.821 punti. In questo periodo conquista la Coppa Italia nel 1974, lo storico scudetto del 1976. Diventa anche il capitano ed è uno dei trascinatori. Ma, in un mondo ormai globalizzato, dove si sa tutto di tutti, fa sorridere – di nostalgia – il modo in cui, il grande Gigi, scopre il mondo dei canestri.