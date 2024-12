.com - Juventus-Venezia 2-2, Vlahovic salva i bianconeri al 95° su rigore

(Adnkronos) – Quarto pareggio di fila per lain Serie A, che evita la sconfitta in casa contro ilultimo in classifica grazie a unsegnato daal 95?. Al vantaggio di Gatti al 19?, rispondono Ellertsson al 61? e l’autorete dello stesso Gatti all’83’. In classifica isono sesti con 28 punti dopo 16 giornate, mentre i lagunari salgono a quota 10 agganciando il Monza al 19° posto. Dopo una prima fase di studio alla prima occasione del match lapassa in vantaggio al 19?. Su azione da calcio d’angolo, sponda di Thuram di testa sul secondo palo dove sbuca Gatti che supera Stankovic e firma l’1-0. Al 23? palla lunga perche in area sbaglia il tocco per Yildiz vanificando una grande opportunità. Al 29? lagunari a un passo dal pari: palla in area verso Pohjanpalo che di sponda serve Andersen, tiro potente dal limite dell’area con il pallone che si stampa sulla traversa.