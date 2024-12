Ilgiorno.it - In piazza Libertà nasce l’Albero della sicurezza: "Sia una priorità permanente in ogni azienda"

Leggi su Ilgiorno.it

Caschi antinfortunistici gialli per rappresentare chi lavora, caschi rossi per ricordare gli infortunati e caschi neri per non dimenticare le vittime del lavoro. È l’“albero“ (nella foto), progettato dal maestro Francesco Sbolzani per la Fondazione Anmil “Sosteniamoli subito“ inaugurato ina Rho.è un monito per tutti, considerati i dati sugli infortuni sul lavoro: una media di tre morti al giorno sul lavoro e cinque decessi quotidiani per malattie professionali rappresentano il bollettino drammatico diffuso in ottobre dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.è stato inaugurato dal vicesindaco Maria Rita Vergani, dell’assessore alla Legalità Nicola Violante, del presidente Anmil Rho, Vincenzo Nicola Mazza e del vicepresidente Claudio Perfetti, affiancati da Gualtiero Ceccon e Pietro Violante.