Liberoquotidiano.it - Il super-campione de L'Eredità eliminato dopo 25 puntate? Girano voci inquietanti su Christian

Giordano è statoben 25de L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Nella puntata andata in onda ieri, venerdì 14 dicembre, l'infermiere di Capaccio Paestum, 29 anni, è uscito sconfitto dallo scontro con la debuttante Carla, poi battuta a sua volta da Pierfrancesco, che si è aggiudicato la puntata ed è arrivato alla Ghigliottina, ma senza vincerla. Nonostante l'eliminazione,si porta a casa un montepremi di ben 310.625 euro, frutto di 4 Ghigliottine vinte. L'unico rammarico, forse, è quello di non essere riuscito a raggiungere il record di concorrente che ha vinto di più nella storia del programma. Gli sarebbero bastati 5mila euro. Il 29enne era arrivato per la prima volta nel programma lo scorso 15 novembre, con tanto di vittoria al debutto.