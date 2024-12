Movieplayer.it - Grande Fratello, notte movimentata nella Casa: “Con lui non dormo, mi ha toccata sotto le coperte”

Leggi su Movieplayer.it

La regia del reality show ha scelto di censurare gran parte delle conversazioni riguardanti le accuse lanciate da una gieffina nei confronti di un suo coinquilino. Quella appena trascorsa è stata una nottata particolarmentedel. Un episodio inatteso ha coinvolto Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, che ha attirato l'attenzione dei coinquilini e del pubblico a, scoppiando in lacrime e lanciando accuse che hanno lasciato tutti interdetti. Tuttavia, la situazione rimane poco chiara, con la regia del reality che ha censurato più volte le conversazioni dei concorrenti. Zeudi Di Palma accusa Emanuele Fiori Tutto è accaduto intorno alle due di. Jessica Morlacchi e Luca Calvani stavano chiacchierando in cucina quando dal salone si è sentito chiaramente il pianto disperato .