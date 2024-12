Lanazione.it - Frana sulla strada 68. Chiusura a Mazzolla

Leggi su Lanazione.it

Il mantole si presenta squarciato, dilaniato da un movimento franoso. E’ l’ennesima crepa che si squarcia lungo la Statale 68 verso Colle Val d’Elsa, chiusa da ieri ain entrambe le direzioni. "La Ss 68 è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località– scrive Anas – Il provvedimento è stato disposto in accordo con gli enti locali e le forze dell’ordine nell’ambito di un incontro alla Prefettura di Pisa, al fine di garantire la sicurezza in seguito al peggioramento delle condizioni di un movimento franoso in atto. In corrispondenza dellaera già attivo un senso unico alternato nelle more della progettazione dei lavori di consolidamento, già avviata da Anas. Il traffico è deviatoviabilità alternativa". Il traffico in direzione Siena è deviato in località Roncollaregionale 439dir e il traffico in direzione Cecina è deviatoSp 53 del Cornocchio in località Montemiccioli.