Entra in contromano in autostrada lo schianto è devastante

Si aggrava il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 dicembre lungo l’A11, tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese, nella provincia di Pistoia. Una donna di 47 anni, alla guida di una Volkswagen Polo bianca, è morta dopo aver imboccato l’. L’incidente ha coinvolto tre veicoli, con altri due conducenti che sono rimasti feriti ma non in gravi condizioni.Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbetasull’A11 dal casello di Chiesina Uzzanese, dirigendosi nella corsia opposta a quella di marcia. Dopo aver percorso circa 600 metri, ha avuto un violento scontro con un altro veicolo, e poco dopo anche una terza macchina è stata coinvolta nell’incidente. La donna, purtroppo, è morta sul colpo, mentre i due conducenti degli altri veicoli sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, a Pistoia, con ferite di lieve entità.