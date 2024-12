Sport.quotidiano.net - Derby Modena-Reggiana: Mandelli pronto a riscrivere la storia

Finalmente ci siamo. La settimana prima di un, soprattutto quello con la, fa scorrere fiumi di parole e d’inchiostro ma c’è sempre il rischio di perdere di vista gli obiettivi a medio e lungo termine, per raggiungere i quali contano soltanto i punti, e poco importa contro quale avversario li porti a casa. Ma ilc’è (2.164 i tifosi gialloblù, 9.164 i biglietti venduti), così come una tradizione che più negativa non si può per ilquando mette piede oltre Secchia, e settantaquattro anni senza vittorie in campionato (e senza una rete da trentatre..) non sono mica pochi, anche se c’è l’eccezione, ma in Coppa Italia di serie C, dell’ 1 a 2 dell’agosto 2000 tra l’altro con l’attuale mister canarino protagonista in gialloblù. La cabala negativa la conosce anche Paolo, che vivrà la gara pure da doppio ex vista una sua lontana stagione in granata ("ero molto giovane, ricordo che feci un buon campionato") da calciatore.