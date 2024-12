Anteprima24.it - Decreto ‘Salva Casa’, il focus di Fimaa Confcommercio

Tempo di lettura: 2 minutiIlprotagonista del nuovo incontro formativo di(Federazione italiana mediatori agenti d’affari)che si svolgerà mercoledì 18 dicembre a partire dalle ore 10 in via Renella a Caserta. Nel dettaglio gli agenti immobiliari si confronteranno sulle novità e le modifiche apportate al Testo Unico dell’Edilizia dallegge 105 del 2024. Un’occasione per accrescere le proprie competenze professionali e scoprire le potenzialità degli immobili con l’applicazione della nuova normativa. Tra le tematiche affrontate anche quella del risparmio energetico e in particolare dell’energia fotovoltaica per far fronte al rincaro delle bollette e ridurre i costi di gestione domestici. In apertura i saluti istituzionali del PresidenteCampania Vincenzo De Falco e del PresidenteCaserta Salvatore Aiezza.