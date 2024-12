Ilveggente.it - Colpo di scena Ferrari, UFFICIALE: smentita durissima

Leggi su Ilveggente.it

di: il comunicatofa chiarezza su alcune indiscrezioni clamorose. LaDa meno di una settimana si è concluso il Mondiale con un’altra delusione per la. Sì, perché se andarci vicino conta solo a bocce, una scuderia come quella di Maranello, la più affascinante dentro al Circus, non può evidentemente essere felice per il terzo posto di Leclerc nella classifica piloti e di quello della squadra nella classifica Costruttori. Insomma, una stagione da dimenticare.di(Lapresse) – Ilveggente.itQualcosa però di buono ha lasciato e lascerà il 2024: una cosa su tutte, ovviamente. Il fatto che nel 2025 ci sarà Hamilton dentro la Rossa è qualcosa di unico. Vabbè, ma questo sono discorsi che già conosciamo e che aspettiamo solo di vedere dal vivo, qui parliamo invece di quelle che sono state alcune indiscrezioni arrivare direttamente dal Giappone, e precisamente dalla testa Auto Sport Web, che parlavano di una separazione clamorosa dentro la scuderia di Maranello.