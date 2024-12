Tpi.it - Ballando con le stelle 2024, finalisti: le coppie volate in finale

con le: leinQuali sono i) dicon leche prenderanno parte allain programma sabato prossimo su Rai 1? Ad accedere alla finalissima sono state leformate da. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.ConcorrentiMa quali sono leche hanno partecipato acon le? In tutto 13 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quali sono lein gara? Ecco l’elenco completo:Luca Barbareschi e Alessandra TripoliSonia Bruganelli e Carlo AloiaCugini di Campagna con Rebecca GabrielliAnna Lou Castoldi con Nikita PerottiAlan Friedman e Giada LiniBianca Guaccero e Giovanni PerniceTommaso Marini e Sophia BertoFederica Nargi e Luca FavillaMassimiliano Ossini e Veera KinnunenFurkan Palali e Erica MartinelliFrancesco Paolantoni e Anastasia KuzminaFederica Pellegrini e Angelo Madonia (sostituito da Pasquale La Rocca)Nina Zilli e Pasquale La RoccaStreaming e tvAbbiamo visto i) dicon leoggi (14 dicembre), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per dodici puntate a partire dal 28 settembre