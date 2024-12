Ilfattoquotidiano.it - Un cadavere nella neve di Mosca: i servizi ucraini hanno ucciso Mikhail Shatsky, il progettista dei missili che piovono su Kiev

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Untra ladel parco Kuzminsky, Kotelniki,. È il corpo senza vita di, uno dei progettisti del centro che sviluppa iche stanno piovendo in queste ore sull’Ucraina. La Difesa gialloblu, dice la stampa di, ha rivendicato le pallottole chemesso fine alla vita dell’esperto: “La morte è probabilmente stata orchestrata dal Gur, intelligence militare ucraina. Chiunque è coinvolto nello sviluppo del complesso militare industriale russo e sostiene l’aggressione russa in Ucraina è, in un modo o nell’altro, obiettivo legittimo delle Forze di Difesa”. Il primo a dare la notizia della morte è stato giornalista anti-Cremlino Aleksandr Nevzorov sul canale Telegram: “È stato eliminato un criminale particolarmente pericoloso”.era il vice capo del dipartimento incaricato di modernizzare ida crociera Kh59 e Kh69 del colosso Rosatom e si occupava dell’integrazione di tecnologia avanzata e intelligenza artificiale in droni, aerei e veicoli spaziali.