Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-12-2024 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàsostenuto le principali arterie cittadine è in corso lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore nell’ambito della sezione generale del sindacato USB te la giornata di oggi alla conclusione della prima fascia di garanzia Lo sciopero è ripreso alle 8:30 questa la situazione della rete chiuse metro a metro C e ferrotramvia termini 100 m bb1 prosegue il servizio con riduzione di corte servizio di superficie possibile riduzione di servizio sull’intera rete gli aggiornamenti si potranno seguire anche sul sitomobilita.it la seconda fascia di garanzia scatterà dalle 17 alle 20 e stamattina un corteo da Piazzale Tiburtino Angera Piazza Indipendenza percorrendo via Tiburtina piazzale Aldo Moro viale dell’Università Viale Castro Pretorio a piazzale di Porta Pia via Venti Settembre previste deviazioni e chiusure In collaborazione con Luce Verde infomobilità