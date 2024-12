Lanazione.it - Terribile schianto, un morto. L’auto si scontra con il camion, finisce rovesciata in un fosso dopo alcuni metri

Terricciola (Pisa), 13 dicembre 2024 – Unincidente. È successo oggi pomeriggio, venerdì 13 dicembre, in via Volterrana a Terricciola. In base alle prime informazioni, un’auto si è schiantata contro un mezzo pesante e poi è finitain un. Violentissimo l’impatto contro il mezzo pesante che ha riportato ingenti danni su tutta la parte anteriore del mezzo. Accertamenti in corso sulla dinamica. Tra le ipotesi, anche un malore alla guida prima dello. A perdere la vita nell'incidente un uomo di 52 anni, residente a Terricciola. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e i vigili del fuoco. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.