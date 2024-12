Ilfattoquotidiano.it - “Sto andando a fare la gastroscopia. Ora facciamo la tac, speriamo che sia tutto a posto”: Nadia Mayer di Casa a Prima Vista di nuovo in ospedale

Momenti di preoccupazione per i fan didi “” che è tornata nuovamente in. La stessa agente immobiliare con una storia su Instagram e sulla barella ha spiegato: “Stola. Mi faccio portare e trasportare. Che meraviglia le corse, ‘sti ragazzi sono speed, fannovelocemente. Orala tac,che sia. Vi faccio sapere più tardi. Ora torno a dormire con Morfeo. Buonanotte”.era già finita ina causa di polmonite da legionella. La stessaaveva raccontato a Fanpage: “Mi sono ripresa, ma continuo a curarmi perché il percorso è lungo e dovròancora qualche controllo. La malattia mi ha lasciato anche qualcosa di positivo, facendomi apprezzare di più le piccole cose, che di solito si danno per scontate”.