Siria, i ribelli irrompono anche nella sede diplomatica italiana

I ribelli siriani, che hanno conquistato l'8 Dicembre Damasco, hanno fatto irruzione nella residenza d'Italia in Siria, portando via tre automobili, ma senza causare danni alle persone, a partire dall'amb. Stefano Ravagnan, il personale diplomatico e i carabinieri distaccati. "Stamattina un gruppo armato è entrato nel giardino della residenza dell'ambasciatore italiano a Damasco. Hanno portato via solo 3 automobili e tutto è finito lì. Non sono stati toccati né l'ambasciatore né i carabinieri", ha confermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L'irruzione sarebbe stata motivata dalla ricerca degli uomini di regime.