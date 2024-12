Anteprima24.it - Ruffini leader centrista, Mastella: “La Bindi ne ne ha mai azzeccata una”

Tempo di lettura: < 1 minuto? “Non va da nessuna parte, non credo possa diventare federatore del centro. Ma poi scusate: non mi hanno invitato a quel convegno, a me che sono il più considerato tra quelli di centro. Vi sembra normale?”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Benevento ed ex ministro Clementesenza di lei non va da nessuna parte? “Sì, secondo me è così”. Beppe Sala sarebbe più adatto? “No, proprio no. Tra i due preferisco cinquanta milioni di volte”. Forse potrebbe ricoprire lei quel ruolo? “Ormai io ho dato – ha detto a Un Giorno da Pecora– faccio volentieri il sindaco ma finisce lì”. Rosyperò ha individuato nell’ormai ex direttore dell’Agenzia delle Entrate. “Ma Rosynon ne ha maiuna.