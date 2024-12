Ilfattoquotidiano.it - Pretendere di fare scioperi nei servizi pubblici “senza ricadute sul cittadino” è un ossimoro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Mauro CondarelliOggi si parla molto di, diritto e regolamentazione dei medesimi.Ai miei occhi, però, nessuno riesce a cogliere e spiegare correttamente un fatto importante: glia cui assistiamo oggi non hanno, per la stragrande maggioranza dei casi, nulla a che vedere con quelli “classici”, che riguardavano per lo più il comparto manifatturiero.Negliin manifattura gli operai rifiutano di lavorare e quindi di produrre le merci che il “padrone” vuole e può vendere; non potendole avere e quindi vendere la proprietà dell’azienda (o gli “investitori”) subiscono un danno diretto: gli si impedisce di ottemperare ai loro contratti e quindi di ottenere il ricavo dalla vendita. Tutto è diretto e lineare. La clientela riceve un danno molto limitato ed è libera di rivolgersi altrove per ottenere merci equivalenti (creando un ulteriore danno alla ditta).