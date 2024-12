Metropolitanmagazine.it - Perché Macron non ha ancora nominato il nuovo premier? Oggi, forse, la scelta

Secondo BFMTV, il presidentesi sta lasciando un po’ più di tempo per consultarsi prima di decidere il nome del. Il Capo dello Stato ha proseguito le consultazioni giovedì sera e ne sono previste altre in mattinata di. Le candidature del leader centrista François Bayrou, dell’ex socialista Bernard Cazeneuve o addirittura di un “candidato a sorpresa” come l’ex ministro Roland Lescure sono state le più citate.Secondo Le Figaro, François Bayrou sarà ricevuto da Emmanuelalle 8.30 di questa mattina. I due uomini si sono telefonati giovedì sera., ladisul: i nomi e le trattativeIl presidente sembra riluttante a rivolgersi a sinistra, il Nouveau Front populaire e la sua candidata Lucie Castets sono stati respinti dall’Eliseo prima che venisse accettata la candidatura di Michel Barnier.