.com - Pallamano Femminile / Publiesse Chiaravalle, un altro big match contro le Tushe Prato

Leggi su .com

Si sfidano la terza e la prima del girone C di Serie A2. Agustina Mamet: “Un’altra finale”, 13 dicembre 2024 – L’ultimo appuntamento del 2024 è di quelli più complicati. E allo stesso tempo affascinanti. Laè ospite delle, bigprevisto domani. Si gioca al Palas Gramsci Keynes di. Inizio fissato alle ore 18 sabato 14 dicembre. Quinta giornata del girone C di Serie A2. È terzaprima: le formazioni sono separate da appena due punti in graduatoria.Laha agganciato la vetta della classifica una settimana fa. Le biancoblu, guidate da coach Santiago Romero, viaggiano a punteggio pieno e condividono il primato con il Trapani, club che però deve ancora scontare il turno di riposo e battuto da capitan Costantini e compagne nello scorso appuntamento di campionato a