Ilrestodelcarlino.it - Oswaldo Fernandez: Babbo Natale in bici per Anacri e le adozioni in Costa Rica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I sorrisi sono sempre contagiosi. Figuriamoci quelli di. In questi giorni il ciclistasalirà in sella alla suacol vestito rosso e la barba bianca di Santa Claus per distribuire auguri e allo stesso tempo rendere note le attività di, l’Associazione Nazionale Amicizia- Italia, che si occupa di mantenere unite le famiglie italiane che hanno adottato bambini orfani nel Paese dell’AmeCentrale, aiutandole a consolidare i loro rapporti di amicizia e promuovendo anche la valorizzazione delle radici culturali. "E’ un progetto che ho sposato con grande entusiasmo - commenta- perché conosco bene l’importanza di essere accolti in una famiglia e trovare nuovi affetti. Parlo per esperienza diretta: non ho mai conosciuto mio padre e mia madre mi lasciò quando ero ancora piccolo.