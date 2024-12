Thesocialpost.it - Operaio cade da un tetto e muore: ennesima tragedia sul lavoro

Un nuovo drammatico episodio di morte sulsi è verificato a Cusago, alle porte di Milano. Undi 56 anni, di nazionalità marocchina, ha perso la vita nel pomeriggio del 12 dicembre 2024, mentre stava lavorando suldi un capannone della Zust Ambrosetti, azienda situata in viale Europa. L’uomo, impiegato presso una ditta esterna, è precipitato mentre eseguiva operazioni di manutenzione.Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, giunti sul posto con ambulanza e automedica, per l’non c’è stato nulla da fare. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Corsico, sono ancora in corso per accertare le dinamiche e le eventuali responsabilità legate all’incidente.Un problema sistemico di sicurezza sulLa morte di quest’non è un episodio isolato.