Mostra sulla Polizia scientifica al Museo Leonardo Da Vinci: un viaggio tra indagini e umanità

Oltre 120 anni di storia in una, anzi in sette. Tante sono le stanze che permettono di entrare nel mondo della, scoprendo professionisti, tecniche, ma anche l’che pulsa dentro tute bianche e divise. Ilcomincia in via Olona, nelNazionale Scienza e TecnologiaDa. E non poteva esserci contesto più azzeccato per svelare il metodo scientifico che guida lee “La verità nelle tracce“, titolo della, aperta da oggi al 26 gennaio 2025. A guidarci nell’esplorazione è Anna Maria Di Giulio, dirigente del Gabinetto Regionaleper la Lombardia. "La passione per il crime coinvolge tutti, ci sono così tante trasmissioni settimanali, che guardo pure io. Ma mi piaceva l’idea di andare più a fondo - racconta Di Giulio –, facendo capire la realtà delle cose, offrendo a tutti la possibilità di sapere come funziona la, con la sua doppia anima e quell’equilibrio tra l’investigatore puro e gli esperti di fisica, chimica, genetica, al lavoro durante i sopralluoghi e nei laboratori".